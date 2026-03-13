Indian Wells si ferma in semifinale la corsa di Errani e Paolini nel doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno interrotto la loro corsa nel torneo di doppio femminile di Indian Wells, fermandosi in semifinale. Le due giocatrici italiane hanno disputato la partita decisiva prima di uscire dalla competizione. La loro avventura si è conclusa con questa sconfitta, lasciando il torneo senza ulteriori incontri.

L’avventura di Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio femminile di Indian Wells si è conclusa in semifinale. Le due azzurre, protagonista di un percorso solido fino alla penultima sfida, hanno dovuto cedere dalla coppia formata da Katerina Siniakova e Taylor Towsend, capace di imporsi con un netto 6-2, 6-2. Il risultato racconta una partita in cui le avversarie hanno saputo prendere in mano il gioco fin dalle prime battute, mostrando grande incisività nei momenti decisivi. Per la coppia italiana resta comunque un torneo positivo, ma con il rammarico di non essere riuscita a esprimere il proprio tennis migliore proprio nell’appuntamento che valeva l’accesso all’ultimo atto. 🔗 Leggi su Sportface.it

