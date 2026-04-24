Erogazione di fondi del Pnrr la Gdf esegue sequestro preventivo di beni per 150mila euro

La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un sequestro preventivo di beni pari a 150 mila euro, disposto da un decreto del giudice. Il provvedimento riguarda fondi provenienti dall’erogazione di finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). I militari si sono mossi per bloccare le risorse in attesa di eventuali sviluppi giudiziari. Il sequestro si inserisce in un’operazione volta a verificare eventuali irregolarità nelle distribuzioni di fondi pubblici.

I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, per un importo pari a 150mila euro, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura Europea.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate GdF Foggia: smantellato sistema di evasione e autoriciclaggio con criptovalute. Sequestro preventivo per oltre 650mila euroLa Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, ha... GdF Caserta, confiscati beni immobili per oltre 1 milione di euro a ‘Sandokan’In accoglimento di istanza formulata dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, la Corte di Appello di Napoli –... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Stabilizzazione LSU: erogazione contributo annualità 2026 ai Comuni con meno di 5.000 abitanti; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Inaugurazione della Casa del Quartiere Is Mirrionis; Erogazione di fondi del Pnrr, la Gdf esegue sequestro preventivo di beni per 150mila euro. Gdf blocca erogazione fondi Pnrr per impianto fotovoltaicoLa Guardia di Finanza di Faenza ha bloccato l'erogazione di circa 500mila euro di fondi Pnrr destinati alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e sequestrato un'area di circa 8mila metri ... ansa.it Discarica abusiva e irregolarità, bloccata erogazione di fondi PNRRCirca 500.000 euro dai fondi del PNRR; è quanto richiesto da un imprenditore orticolo di Faenza (RA) per realizzare un impianto fotovoltaico. A seguito di un'ispezione della Guardia di Finanza, ... rainews.it L’erogazione di incentivi tecnici in conflitto di interessi (autoliquidazione) e oltre la soglia consentita (50% della retribuzione) costituisce danno erariale a titolo di dolo (Ma il rito abbreviato limita il risarcimento L’erogazione di incentivi tecnici in conflitto di intere - facebook.com facebook