GdF Foggia | smantellato sistema di evasione e autoriciclaggio con criptovalute Sequestro preventivo per oltre 650mila euro

La Guardia di Finanza di Foggia ha smantellato un sistema di evasione fiscale e autoriciclaggio tramite criptovalute, causando il sequestro di oltre 650mila euro. Gli investigatori hanno scoperto che un gruppo di soggetti utilizzava transazioni digitali per nascondere redditi illeciti e raggirare il fisco. Le indagini hanno portato a un sequestro preventivo di beni e criptovalute, che hanno confermato l’attività fraudolenta. L’operazione ha coinvolto anche il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma. La procura ha deciso di intervenire subito per bloccare i beni illeciti.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza – finalizzato alla confisca anche per equivalente – per un importo complessivo superiore a 650.000 euro. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia e successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale locale. L’operazione, sottolinea la Guardia di Finanza, conferma la funzione del Corpo quale polizia economico-finanziaria a tutela della legalità economica e degli interessi finanziari dello Stato e della collettività. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

