Vicky Piria ha raccontato di aver vissuto un episodio traumatico durante un incidente in pista, spiegando di aver cercato di uscire dalla monoposto slacciando le cinture, ma di aver avuto difficoltà a muoversi a causa delle sue condizioni fisiche. La sua esperienza è stata condivisa in un’intervista, dopo aver lavorato come opinionista di Formula 1 per Sky, dove è apprezzata per la sua competenza e il suo stile diretto.

Si è fatta conoscere e rispettare dal grande pubblico per il suo ruolo da opinionista di Formula 1 per Sky. Puntuale, preparata, competente: Vicky Piria è ormai un volto del motorsport italiano, anche perché nel frattempo non ha mai abbandonato la pista e il suo ruolo di pilota. Dalla gavetta con il papà e il fratello fino al sogno di guidare una Ferrari: questa stagione, nel G ran Turismo Sprint, sarà al volante di una 296 Challenge di Zanasi Racing insieme a Giacomo Ghermandi: ” Sono cresciuta con Schumacher e con il mito della Rossa. Sentendo il rumore del motore, ho realizzato un sogno che forse non pensavo neanche di avere”, ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero ferma all’interno della monoposto, ho slacciato le cinture per uscire ma il mio corpo me lo ha impedito”: Vicky Piria racconta il suo trauma

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