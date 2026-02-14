Elettra Lamborghini torna sul palco di Sanremo nel 2026, portando una nuova canzone allegra mentre affronta le critiche che riceve ogni anno. La cantante dice di temere per il benessere di un eventuale futuro figlio, preoccupata che le sue emozioni possano influenzarlo. Nel frattempo, rivela di aver imparato a piacersi di più grazie alla psicologia, e promette che il brano Voilà sarà un successo. Dopo sei anni da Musica (e il resto scompare), sceglie di proporre una melodia spensierata in un momento difficile per molti.

Senta, chi è Elettra Lamborghini? Quant’è davvero «spensierata» e «allegra» come dice? «Tanto, ma non tutta, ovviamente. Sono una persona solare, in cerca di buone vibrazioni e Voilà, non appena me l’hanno fatta sentire, me ne ha date. Sa quella canzone che si pompa in macchina di prima mattina per trovare le energie e affrontare una giornata del cavolo? Ecco, questo. È diretta, una celebrazione della vita, dell’allegria. Poi, ho anche i miei lati in ombra». Che cosa la spaventa? «Il futuro. Mi ritengo una persona sensibile, ho paura per il mondo che stiamo lasciando alle nuove generazioni. Femminicidi, terrore di andare in strada da sole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026: «Soffro le critiche, ma Voilà sarà un successo. Ho paura che mio figlio, se lo avrò, soffrirà. Il mio corpo? Con la psicologia ho imparato a piacermi»

Elettra Lamborghini partecipa come concorrente al Festival di Sanremo 2026 con il brano

