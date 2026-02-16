Un passeggero ha passato un’ora accanto a un bambino che piangeva durante un volo, e ha deciso di offrire il suo aiuto alla madre. Quando però ha cercato di farlo, la sua proposta è stata ignorata, lasciandolo senza parole. La sua storia è diventata virale su Reddit, dove gli utenti commentano spesso le esperienze quotidiane.

Su Reddit, e i lettori di FQMagazine lo sanno bene, gli utenti raccontano le proprie esperienze e quasi sempre lo fanno per avere un parere dagli utenti. In questo caso un’utente – rimasta anonima come da prassi della piattaforma – ha scritto nella sezione rAmiInTheWrong (un po’ come dire, “ho sbagliato io?”) per raccontare un’esperienza vissuta in aereo. “Ero su un volo di cinque ore e accanto a me c’erano un neonato piuttosto nervoso (avrà avuto un anno, più o meno) e una mamma visibilmente sopraffatta “: le prime parole della storia. Vedendo che la situazione si faceva sempre più complicata, la donna ha pensato di offrire il suo aiuto: “A quel punto il bambino piangeva da quasi un’ora senza sosta e la madre sembrava stanca e travolta dalla situazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilfattoquotidiano.it - "In aereo ero accanto a un bimbo piccolo che piangeva da un'ora. Ho pensato di offrire alla mamma il mio aiuto, ma la reazione mi ha lasciata senza parole. Ho sbagliato io?": lo sfogo su Reddit

