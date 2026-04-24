Il cantante ha espresso entusiasmo per il ritorno a Perugia, città dove non si esibiva da molto tempo. Ha ricordato di aver suonato all’Afterlife con il gruppo “La fame di Camilla” più di dieci anni fa. La sua presenza segna l’inizio di un nuovo tour e ha sottolineato quanto sia felice di tornare a esibirsi nella città umbra.

"Sono davvero contento di iniziare il mio tour a Perugia perché non ci suono da un sacco di tempo. Pensa che all’Afterlife sono stato in concerto con ’La fame di Camilla’ più di 10 anni fa ed è stato veramente bello". Ermal Meta (nelle foto) è pronto: mercoledì 29 aprile alle 21 sarà di nuovo all’Afterlife Club per la data zero del suo “Live Club 2026“ che dopo il successo al Festival di Sanremo con “Stella stellina” e l’uscita del nuovo album “Funzioni vitali”, lo porterà ad esibirsi nei principali club italiani, in un nuovo passaggio del suo percorso live. La data rientra nella stagione ’Tourné’, biglietti su TicketOne e TicketItalia. Come...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ermal Meta "Felice di tornare a Perugia"

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