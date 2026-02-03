Recensione Amara del singolo di Ermal Meta – De Lorean

Ermal Meta torna con un nuovo singolo, “De Lorean”, che lascia il segno. La canzone racconta di una macchina del tempo che corre senza sapere bene dove andare. Meta non si accontenta di parole dolci: mescola la bellezza con la durezza della realtà, lasciando un’ombra di amarezza. Il brano si fa ascoltare, ma lascia anche un senso di graffio, come un ricordo che si fa fatica a dimenticare.

DeLorean è una macchina del tempo che corre, ma non sa bene dove andare. Ermal Meta sceglie ancora una volta di sporcare la bellezza con la polvere della realtà, e questo è il motivo per cui il brano ti resta addosso — ti piace, ma ti graffia un po’. La produzione è lucida, pulita, ben calibrata: un tappeto sonoro che ti invita ad ascoltare, con synth anni ’80 che ricordano la DeLorean della fantasia collettiva. Tuttavia, proprio lì si incastra il primo dubbio: a volte sembra più un esercizio di stile che una scelta emotiva. È bello rivivere certi suoni, ma manca quel guizzo che ti fa dire “questa sì, la sento mia”. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

