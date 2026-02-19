Canzoni Sanremo 2026 Stella stellina di Ermal Meta

Quello di Ermal Meta è l’unico brano in gara a parlare apertamente della situazione in Medio Oriente. Già altre volte i temi sociali avevano fatto capolino nei brani proposti dal cantante albanese al Festival di Sanremo. Impossibile dimenticare il debutto con Vietato morire sul tema del bullismo o il brano vincitore nel 2018, Non mi avete fatto niente, sul terrorismo e il clima di terrore da esso generato. Stavolta in Stella stellina si parla dell’innocenza dei bambini colpiti dalla guerra, si parla di Gaza, ma non solo. “Stella stellina la notte si avvicina” dice la canzone riprendendo la famosa ninna nanna, che qui vede il proprio significato completamente ribaltato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

