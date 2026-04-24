Erano loro a guidare la barca | tre migranti riconoscono i presunti scafisti

Tre migranti coinvolti in un viaggio su una piccola barca di legno hanno riconosciuto i presunti scafisti durante un procedimento giudiziario. La barca trasportava circa cento persone in fuga dalla Libia, con taniche di carburante e migranti stipati a bordo. L'incontro si è svolto nelle aule di un tribunale di Ancona, dove sono stati ascoltati i testimoni sulle dinamiche del viaggio e sulla presunta guida dell’imbarcazione.

ANCONA - Un viaggio nel buio, stipati su una piccola imbarcazione di legno, con taniche di carburante a bordo e cento persone ammassate in fuga dalla Libia. A guidare la traversata, secondo tre migranti bengalesi ascoltati oggi in incidente probatorio, erano i tre cittadini egiziani arrestati.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Strage di Cutro, al via il processo d’Appello per tre presunti scafistiCatanzaro è oggi il palcoscenico di un nuovo capitolo giudiziario nella vicenda della strage di Cutro. Presunti scafisti sbarcati dalla Ocean Viking: sono tre i fermi convalidati dalla PoliziaSalgono così a 7 i provvedimenti di fermo di indiziato di delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina eseguiti dalla Polizia di Stato di... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Guida autonoma di Livello 3: BMW e Mercedes fanno marcia indietro; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Congedo parentale per i lavoratori dipendenti, focus della Guida Inca e Cgil Genitori che lavorano; Guida ai due cessate il fuoco in Medio Oriente. Gli imputati erano stati condannati a pene comprese fra 6 e 21 anni di reclusione - facebook.com facebook Ma loro non erano statue. Per loro l' indignazione non vale. E soprattutto Amal non si può riparare e rimettere al suo posto. Come il crocifisso. x.com