Strage di Cutro al via il processo d’Appello per tre presunti scafisti
A causa della tragedia avvenuta a Cutro, oggi si apre il processo d’appello contro tre uomini accusati di essere gli scafisti. A Catanzaro, si svolge l’udienza che deciderà il destino di queste persone, coinvolte nel naufragio che ha causato la morte di numerosi migranti. La vicenda si concentra sui dettagli delle operazioni di traversata e sui presunti ruoli dei imputati.
Strage di Cutro, al via il processo d’Appello per i presunti scafisti. Catanzaro è oggi il palcoscenico di un nuovo capitolo giudiziario nella vicenda della strage di Cutro. Si è aperto il processo d’Appello contro Hasab Hussain, Khalid Arslan e Sami Fuat, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte in conseguenza del favoreggiamento. La tragedia, avvenuta il 26 febbraio 2023 al largo delle coste calabresi, ha causato la perdita di 94 vite, tra cui 35 minori, scatenando un acceso dibattito sulla gestione dei flussi migratori e le responsabilità delle autorità. Il Percorso Giudiziario e le Condanne di Primo Grado.🔗 Leggi su Ameve.eu
Strage di Cutro, è cominciato il processo: Salvini e Piantedosi al banco dei testimoni. Hrw: “Verità e giustizia per le famiglie delle vittime”
È iniziato questa mattina a Crotone il processo sui ritardi nei soccorsi al caicco Summer Love, che il 26 febbraio ha provocato 94 vittime, tra cui 35 minori.
Strage di Cutro, al via il processo d'Appello per tre presunti scafistiGli imputati sono Hasab Hussain, 22enne pakistano condannato in primo grado a 16 anni, Khalid Arslan, 26enne pakistano condannato a 11 anni, un mese e dieci giorni, e Sami Fuat, turco di 51 anni conda ...
Evento sulla strage di Cutro bloccato dal preside, ora l'Ufficio scolastico della Calabria prende le distanzeL'USR Calabria chiede al preside di rivedere la decisione di negare l'auditorium per la commemorazione del naufragio
Strage di Cutro, annullata la commemorazione in una scuola di Crotone. Il dirigente precisa: "un equivoco, iniziativa il 25 febbraio"
Scuola, vietato ricordare il naufragio di Cutro La linea Valditara. Il dirigente di una scuola di Crotone blocca l'iniziativa sulla strage, «manca ilcontraddittorio»