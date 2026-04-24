Era in fuga lungo la E45 con 15mila euro di gioielli dell' anziana raggirata | arrestato nel Perugino

Un uomo è stato arrestato nel Perugino dopo aver tentato di fuggire lungo la E45. Si era spacciato per un ufficiale delle forze dell’ordine e aveva sottratto con l’inganno oggetti di valore per un totale di 15mila euro a un’anziana. La polizia ha intercettato il veicolo e proceduto all’arresto, assicurando così il fermo del sospettato.

Si è spacciato falsamente come appartenente alle forze dell'ordine sottraendo con l'inganno 15mila euro di oggetti preziosi ad un'anziana, ma è stato intercettato e arrestato lungo la E45, nel Perugino. I Carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Todi, hanno arrestato, in flagranza.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Truffa del finto nipote a un anziana: presi durante la fuga con gioielli per 17mila euroAveva appena messo a segno una truffa nei confronti di un’anziana quando è stata fermata per un controllo dalla polizia. Truffa del finto nipote a un anziana: coppia di malviventi presa durante la fuga con gioielli per 17mila euroAveva appena messo a segno una truffa nei confronti di un’anziana residente ai Castelli Romani quando è stata fermata per un controllo dalla polizia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fugge all'alt della Polizia di Stato, arrestato dopo un lungo inseguimento; Tenta la fuga e aggredisce i militari: 31enne nei guai; Il mio terrore più grande a Sanremo era andare lungo giù per la scala. Un mese prima mi ero infortunato gravemente al ginocchio: lo rivela Gianmarco Tognazzi; Omicidio Ravasio, la perizia psichiatrica esclude vizi di mente per Massimo Ferretti e Igor Benedito. Arrestato a Foggia il latitante Leonardo Gesualdo, era in fuga da 5 anniLeonardo Gesualdo, 39 anni, figura di rilievo della Società foggiana, è stato arrestato dai carabinieri del GIS dopo una lunga latitanza iniziata nel 2020. Già condannato in primo grado a 12 anni di ... blitzquotidiano.it In due bloccati dopo lungo inseguimento, terzo arresto carabinieri per fuga pericolosaA Giugliano in provincia di Napoli, i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza due ragazzi napoletani di 20 e 19 anni. Sono più o ... ansa.it Palazzina crollata in centro a Napoli, l’edificio era abbandonato ma veniva spesso utilizzato dai senzatetto. I Vigili del Fuoco continuano a scavare per scongiurare la presenza di persone sotto le macerie. Gli aggiornamenti sulla pagina Facebook della Tg - facebook.com facebook C’era una volta Santa Claus Finirà oggi la storia fra Claudio #Ranieri e la #Roma, probabilmente male. Perché non è stato un addio concordato: i #Friedkin hanno scelto #Gasperini @DanieleLoMonaco #ASRoma x.com