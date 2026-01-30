Truffa del finto nipote a un anziana | presi durante la fuga con gioielli per 17mila euro

Durante una truffa ai danni di un’anziana, un uomo è stato intercettato dalla polizia mentre cercava di scappare con gioielli per 17mila euro. L’uomo aveva appena fatto leva sulla buona fede della donna, fingendosi il nipote in difficoltà, quando è stato fermato durante un controllo.

Aveva appena messo a segno una truffa nei confronti di un’anziana quando è stata fermata per un controllo dalla polizia. Così è terminata la fuga di una coppia arrestata a Gaeta nei giorni scorsi. L’operazione è scattata durante un servizio di controllo del territorio, quando gli agenti del Commissariato hanno notato un’auto con a bordo la coppia che ha tentato di eludere il controllo con una manovra sospetta. Fermata la vettura per accertamenti, i poliziotti hanno rinvenuto nell’abitacolo un cacciavite di grandi dimensioni e, a seguito di perquisizioni personale e veicolare, numerosi monili e oggetti in oro per un peso complessivo di circa 250 grammi, dal valore stimato di 17mila euro, successivamente sequestrati.🔗 Leggi su Latinatoday.it

La truffa del finto carabiniere rappresenta una minaccia concreta per gli anziani, spesso vittime di raggiri messi in atto con metodi ingannevoli.

