Truffa del finto nipote a un anziana | coppia di malviventi presa durante la fuga con gioielli per 17mila euro

La polizia ha arrestato una coppia di malviventi durante la fuga, dopo aver truffato un’anziana nei Castelli Romani. I due avevano appena sottratto gioielli per circa 17mila euro, fingendo di essere il nipote in difficoltà. La donna era caduta nel tranello e aveva consegnato loro oggetti di valore prima di essere fermata dalla polizia durante un controllo stradale.

Aveva appena messo a segno una truffa nei confronti di un’anziana residente ai Castelli Romani quando è stata fermata per un controllo dalla polizia. Così è terminata la fuga di una coppia arrestata a Gaeta (in provincia di Latina) nei giorni scorsi.Auto sospetta L’operazione è scattata durante.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Truffa Nipote Truffa del finto nipote a un anziana: presi durante la fuga con gioielli per 17mila euro Durante una truffa ai danni di un’anziana, un uomo è stato intercettato dalla polizia mentre cercava di scappare con gioielli per 17mila euro. La truffa del finto nipote a un’anziana: uno dei malviventi si traveste da donna Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Truffa Nipote Argomenti discussi: Truffa del finto nipote a un anziana: presi durante la fuga con gioielli per 17mila euro; Truffa del finto nipote: coppia arrestata a Gaeta; Roma, truffa anziana per 150mila euro. Bloccato un giovane in trasferta da Napoli; Gaeta - Sottraggono gioielli per 17mila euro ad un'anziana, con la truffa del finto nipote. Arrestati. Truffa del finto nipote: coppia arrestata a GaetaTentano la fuga dopo aver truffato un’anziana ad Albano Laziale, ma vengono fermati dalla polizia a Gaeta. A finire in manette una coppia, lui con precedenti specifici, lei già destinataria di una ... rainews.it La truffa del finto nipote: ARRESTATO un 20enne, denunciato il complice minorenneMARCIANISE – Il 14 gennaio 2026, la Polizia di Stato di Caserta ha proceduto all’arresto di un individuo e alla denuncia in stato di libertà di un minore, entrambi originari della provincia di Napoli, ... casertace.net Recuperata refurtiva di 10.000 euro dopo una truffa del finto carabiniere I truffatori avevano fatto credere alle vittime che i loro figli erano rimasti coinvolti in un incidente. La truffa però è stata scoperta I carabinieri del comando stazione di Chianciano Terme, ne - facebook.com facebook Vittima della truffa del "finto carabiniere" una donna di 85 anni #OstraVetere #Ancona #truffa #malore #anziana #RadioBruno #27gennaio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.