A Milano, il 20 aprile, verrà inaugurato il nuovo punto vendita di Pietro Mascheroni a San Siro. Si tratta del sesto negozio aperto dalla catena, che già conta altri negozi a Giussano e Arezzo. La nuova apertura fa parte di una strategia di espansione della rete retail specializzata in equitazione. La struttura si trova nella zona di San Siro, nel quartiere milanese.

? Cosa sapere Pietro Mascheroni inaugura il sesto punto vendita a San Siro il 20 aprile.. L'apertura consolida la rete retail specializzata tra Milano, Giussano e Arezzo.. Pietro Mascheroni ha annunciato l’apertura del sesto punto vendita della catena Mascheroni Selleria presso il Centro Ippico Lombardo di San Siro a Milano, consolidando la rete retail dedicata all’equitazione in Italia. Lunedì 20 aprile, tra le ore 16 e le 20, il nuovo spazio commerciale ha festeggiato l’inaugurazione con un evento che ha integrato sport e socialità. La mattinata era stata dedicata a uno stage tecnico condotto dal cavaliere internazionale Lorenzo De Luca insieme al partner GBK Scuderia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Equitazione a Milano: nasce il nuovo tempio Mascheroni a San Siro

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