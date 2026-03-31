Nasce la Milan Ice Fiera Arena | Milano avrà un nuovo tempio del ghiaccio

Oggi è stato presentato il progetto per la realizzazione della Milan Ice Fiera Arena, una struttura temporanea destinata ad ospitare un palazzetto del ghiaccio con una capacità di circa 4.000 posti. La struttura sarà allestita presso la sede di Fondazione Fiera Milano e servirà come spazio per eventi legati al ghiaccio.

Nella sede di Fondazione Fiera Milano è stato presentato oggi il progetto per la realizzazione della Milan Ice Fiera Arena, la struttura temporanea destinata a ospitare il palazzetto del ghiaccio da circa 4.000 posti a sedere che sorgerà nel quartiere fieristico di Fieramilano in prossimità dell’ingresso di Porta Sud. Un progetto che vede la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio impegnata in prima fila in qualità di partner sportivo dell’iniziativa. Grazie a un investimento di circa 5 milioni di euro, interamente autofinanziati da Fondazione Fiera Milano, l’intervento consentirà la realizzazione di un impianto in grado di accogliere competizioni di hockey su ghiaccio, para ice hockey, pattinaggio di figura e curling, oltre a corsi di avviamento di short track, eventi e spettacoli on ice. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nasce la Milan Ice Fiera Arena: Milano avrà un nuovo tempio del ghiaccio Articoli correlati Torna l'Hockey Club Milano e avrà colori rossoblù: giocherà alla Ice Fiera Arena“Vado a pattinare in Fiera”: è con questo slogan che Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, lancia ufficialmente il progetto... La Milan Ice Fiera Arena pronta da ottobre in Fiera a RhoPresentato da Fondazione Fiera Milano il progetto per la realizzazione della Milan Ice Fiera Arena, la struttura temporanea che ospiterà il... Nasce la Milan Ice Fiera Arena: Milano avrà un nuovo tempio del ghiaccio Una selezione di notizie su Nasce la Milan Ice Fiera Arena Milano... Temi più discussi: Paolo Deville - FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio; Fieri della Fiera, sempre più hub per aprire le porte del mondo; Il ritmo di Chieri alle Olimpiadi (Video); Milano, in arrivo una nuova squadra di Hockey ghiaccio e un nuovo impianto: siamo ai dettagli. Milan Ice Fiera Arena, Milano ritrova il ghiaccio: a Rho nasce la nuova casa dell’hockeyMilan Ice Fiera Arena a Fieramilano Rho: hockey, pattinaggio e curling in un nuovo impianto da 4.000 posti per Milano. milanosportiva.com Fondazione Fiera Milano avvia il progetto della Milan Ice Arena: il palazzetto del ghiaccio pronto a ottobre a RhoFondazione Fiera Milano ha presentato oggi il progetto per la realizzazione della Milan Ice ... msn.com Presentato oggi nella sede di Fondazione Fiera Milano il progetto per la realizzazione della Milan Ice Fiera Arena, la struttura temporanea destinata a ospitare il palazzetto del ghiaccio che sorgerà nel quartiere fieristico del capoluogo lombardo. L’impianto, co - facebook.com facebook Fondazione Fiera Milano avvia il progetto della Milan Ice Arena: il palazzetto del ghiaccio pronto a ottobre a Rho ift.tt/lKnmPBE x.com