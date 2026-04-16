Nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile a Sarzana, in provincia della Spezia, si è verificato un episodio che ha suscitato grande scalpore. Una persona ha ucciso un gatto, ha dato fuoco a qualcosa e si è resa protagonista di un gesto considerato disgustoso. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto.

Un episodio che ha suscitato forte indignazione si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 15 aprile a Sarzana, in provincia della Spezia. Un uomo di nazionalità nigeriana è stato fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di aver ucciso e dato fuoco a un gatto per mangiarlo all’interno del parco di Crociata. L’intervento di carabinieri e polizia è stato possibile grazie alla segnalazione di alcuni cittadini che hanno notato quanto stava accadendo e hanno immediatamente allertato le autorità. Gli agenti hanno quindi fermato l’uomo mentre si trovava ancora nell’area del parco. L’intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto riferito dall’assessore comunale alla Sicurezza Stefano Torri, il soggetto sarebbe stato sorpreso mentre compiva quello che definisce «un gesto di crudeltà inaudita ai danni di un povero gatto».🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Uccide un gatto, poi accende un fuoco e fa una cosa disgustosa: orrore in Italia

Gatto in fiamme! Pelo prende fuoco sul fornello

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