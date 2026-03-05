Orrore a Parigi | uccide il suo inquilino dopo una lite poi lo fa a pezzi e ne cucina una parte

A Parigi, un uomo ha ucciso il suo inquilino durante una lite e successivamente ha smembrato il corpo, cucinando anche una parte. La polizia ha trovato i resti umani in una casa, con la testa nel bagno, il torso chiuso in una scatola di plastica e altri pezzi disposti su un telo insanguinato. La scena è stata scoperta dai soccorritori intervenuti dopo la segnalazione.

L'agghiacciante scoperta in una casa di Parigi: un uomo era stato fatto a pezzi. La testa era nel bagno, un torso umano era chiuso in una scatola di plastica e altri resti erano disposti su un telo intriso di sangue. Ma non è tutto: i poliziotti hanno trovato pezzi di carne - probabilmente umana - in una pentola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Ordinano un piatto, ne mangiano mezza porzione e poi dicono ‘non è buono’. Lo fanno riportare in cucina e non lo pagano. Hanno speso 19 euro per 7 pietanze, è normale o è una truffa?”: lo sfogo virale su TikTok"Ho visto subito che il cheeseburger era mangiato per metà e le patatine finite ma lei ha detto che erano disgustosi e ho portato il piatto indietro.

Donna decapitata a Scandicci, fermato un uomo. Tra i due una lite, poi l’orroreFirenze, 19 febbraio 2026 – Svolta nelle indagini sulla donna decapitata a Scandicci.