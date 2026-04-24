Ep 446 – Ughetto e la Resistenza spiegata ai ragazzini

In questa puntata, si parla di come si può spiegare ai bambini la Resistenza e il ruolo dei partigiani. Vengono presentati alcuni libri e storie che affrontano questo tema, rivolgendosi a un pubblico giovane. Tra i testi citati ci sono “Giovani, liberi, partigiani” e “Lo zaino del partigiano”, che raccontano in modo accessibile le azioni e le esperienze di chi ha combattuto durante la guerra.

Giovani, liberi, partigiani di Michela Ponzani, De Agostini Lo zaino del partigiano di Tatjana Giorcelli e Pino Pace, Il battello a vaporePiemme Il rischio della retorica istituzionale o partigiana incombe sempre sull’anniversario del 25 aprile. Raccontarlo ai ragazzi significa recuperare l’elemento più vitale, giovanile, perfino avventuroso. Magari cercando le storie, le figure e i simboli capaci di generare attenzione ed empatia. Giovani, liberi, partigiani di Michela Ponzani, De AgostiniLo zaino del partigiano di Tatjana Giorcelli e Pino Pace, Il battello a vaporePiemme Da vicino. Raccontare la guerra oggi a cura di Paolo Giordano con Annalisa Camilli, Daniele Raineri, Cecilia Sala, Nello Scavo, Margherita Stancati, Lorenzo Tondo, Einaudi Genesi.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Ep. 446 – Ughetto e la Resistenza spiegata ai ragazzini Notizie correlate Leggi anche: Marie Neurath, la scienza spiegata ai ragazzini Genio per bambini: la mostra su Redi spiegata ai piccoliArezzo, 15 aprile 2026 – Diventa a misura di bambino la grande mostra su Francesco Redi.