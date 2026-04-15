Marie Neurath la scienza spiegata ai ragazzini

Da cms.ilmanifesto.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marie Neurath ha utilizzato strumenti come una lente di ingrandimento e un coltello gigante per spiegare la scienza ai bambini. La lente permette di scoprire dettagli invisibili a occhio nudo, mentre il coltello aiuta a esplorare strutture complesse come colline, miniere e vulcani, mostrando cosa si trova all’interno di questi ambienti. Questi strumenti simbolici sono stati impiegati per rendere più accessibili i concetti scientifici ai più giovani.

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