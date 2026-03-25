Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» La terza e ultima stagione de “La Legge di Lidia Poët” arriva su Netflix il 15 aprile con sei episodi esplosivi. L’avvocata pioniera interpretata da Matilda De Angelis conclude la sua lotta per i diritti nella Torino del 1887. April 1887: Enrico Poët, deputato, spinge a Roma la legge per abilitare Lidia all’avvocatura. Lei attende, mantenendo una relazione segreta con Fourneau, gelosa della sua indipendenza. Fourneau, promosso alla Corte d’Assise, processa Grazia Fontana, amica di Lidia, accusata di omicidio sul marito violento. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - La Legge di Lidia Poët 3 su Netflix: Data Uscita, Trama e Finale

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