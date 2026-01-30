Trump ad una giornalista di ABC News | Sei rumorosa ABC fake news una delle peggiori testate

Donald Trump si è scagliato contro una giornalista di ABC News durante un’intervista a Washington. L’ex presidente ha accusato la testata di essere fake e tra le peggiori, chiedendo alla reporter perché fosse così rumorosa. La scena si è fatta tesa, con Trump che ha messo in discussione la credibilità dell’emittente. La giornalista ha tentato di mantenere la calma, ma l’atmosfera è rimasta infuocata.

(Agenzia Vista) Washington 30 gennaio 2026 “Perché stai facendo questo? Con chi sei? – Sono con ABC News. Sei una persona rumorosa. Molto rumorosa. Lascia che qualcun altro abbia una possibilità. Puoi rispondere alla domanda, perché stai facendo questo? ABC fake news. Avanti, continuo a chiamarti. Avanti, per favore. Avanti. ABC, tra l'altro, è davvero una delle peggiori” così ha dichiarato il presidente Trump. X White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

