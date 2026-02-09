Per Unicredit 10,6 miliardi di utile nel 2025 Agli azionisti 30 miliardi di dividendi nei prossimi tre anni

Unicredit chiude il 2025 con un utile netto di 10,6 miliardi di euro, in aumento del 14% rispetto all’anno prima. La banca ha già annunciato che distribuirà circa 30 miliardi di dividendi ai propri azionisti nei prossimi tre anni, confermando la sua solidità e capacità di generare valore.

Unicredit archivia il 2025 con un utile netto di 10,6 miliardi di euro, in crescita del 14% rispetto all’anno precedente, superando le aspettative del mercato nonostante oneri straordinari per 1,4 miliardi. La performance solida si riflette anche nella distribuzione agli azionisti, che ha raggiunto i 9,5 miliardi di euro di cui 4,75 miliardi sotto forma di dividendi. E nei prossimi tre anni prevede di distribuire circa 30 miliardi agli azionisti. Nei prossimi cinque anni gli utili versati saliranno a circa 50 miliardi. I ricavi netti dell’anno sono pari a 23,9 miliardi (in calo dell’1,4%) composti da un margine di interesse pari a 13,7 miliardi (-4,3%), da commissioni e risultato netto della gestione assicurativa pari a 8,7 miliardi (+5,6%) e da rettifiche su crediti pari a 0,7 miliardi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

