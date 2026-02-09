La stagione di Football Americano si è conclusa con il Superbowl 2026. La partita ha visto sfidarsi i Seattle Seahawks, vincitori della NFC, e i New England Patriots, campioni dell’AFC. La partita ha attirato milioni di spettatori e generato un giro d’affari di circa 20 miliardi di dollari.

Con il Superbowl 2026 si è chiusa la stagione di Football Americano. Lo scrive Pier Paolo Porta. L’ultimo atto ha visto contendersi il Vince Lombardi Trophy la vincitrice della NFC, i Seattle Seahawks e della AFC, i New England Patriots. L’evento si è svolto al Levi’s Stadium di Santa Clara in California ed è stato visto da più di 120 milioni di spettatori. Di seguito quanto scrive il giornalista. Superbowl, una sorta di messa laica. Scrive Porta: “La partita calamita spesso l’attenzione dei media e negli USA è una sorta di messa laica dove la nazione a stelle e strisce mostra la sua onnipotenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Superbowl 2026, un affare da circa 20 miliardi di dollari

Approfondimenti su Superbowl 2026

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

SUPER BOWL 2026: todo lo que se espera en el show de medio tiempo | #LR

Ultime notizie su Superbowl 2026

Argomenti discussi: Super Bowl 2026: uno spettacolo ad alta tensione politica…assolutamente da non perdere; Dopo 11 anni Seattle si prende la rivincita su New England; Lo Sci alpino alle Olimpiadi Invernali: la caccia al centesimo di secondo nel teatro bianco delle grandi vette; NHL alle Olimpiadi: il grande ritorno con rose da 393 milioni di dollari.

Lo show di Bad Bunny al Super Bowl 2026 è stato un atto gioioso di resistenza anti TrumpÈ stato uno degli spettacoli di intervallo più attesi e controversi della storia. Non c’era bisogno di capire lo spagnolo per coglierne il messaggio: Porto Rico è America, la festa è una forma di prot ... vanityfair.it

Super Bowl 2026: tutti i trailer che hanno rubato la scena alla partitaCome ogni anno, il Super Bowl ha regalato momenti cinematografici pazzeschi tra nuovi teaser e annunci: ecco tutti i migliori trailer della serata. hynerd.it

Liberarsi dall’impegno mensile con la banca è il sogno di molti italiani, ma non sempre restituire i soldi prima del tempo è un affare facebook