Il nuovo piano di Eni si concentra su due aspetti principali: la gestione della crisi nello Stretto di Hormuz e le operazioni di buyback azionario. Nonostante le sfide imprevedibili, la compagnia ha dimostrato di essere pronta a fronteggiare situazioni complesse, mantenendo la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e alle tensioni geopolitiche.

La situazione è di quelle difficili, a tratti imprevedibili. Ma, nonostante tutto, Eni è attrezzata per resistere e adattarsi a nuovi e improvvisi cambi di scenario. Il piano industriale 2026-2030, presentato al mercato dal ceo del Cane a sei zampe, Claudio Descalzi, porta in dote alcune certezze. E di questi tempi ce ne è un gran bisogno, specialmente se arrivano da chi assicura gas a un Paese tra i più esposti agli shock globali, come l’Italia. Tanto per cominciare, la chiusura dello stretto di Hormuz da parte dei pasdaran iraniani è sì un problema, ma fino a un certo punto. “Per quanto riguarda la crisi nel Golfo Persico e nello stretto... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dalla crisi di Hormuz al buyback. Il realismo del nuovo piano Eni

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