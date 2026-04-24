In Emilia-Romagna, le comunità energetiche sono aumentate del 73% tra la fine del 2024 e la fine del 2025. Tra i progetti in corso, si segnala quello chiamato Zeus, che prevede la fornitura di energia pulita all'ospedale di Cona attraverso modelli agricoli. Questa crescita riflette l'interesse delle istituzioni locali verso fonti di energia sostenibili e alternative.

? Cosa sapere Le comunità energetiche in Emilia-Romagna crescono del 73% tra fine 2024 e fine 2025.. Il progetto Zeus porterà energia pulita all'ospedale di Cona tramite modelli agricoli.. Le comunità energetiche in Emilia-Romagna sono cresciute del 73% tra la fine del 2024 e il 31 dicembre 2025, con un totale di 98 entità censite che spaziano dalle parrocchie ai condomini della provincia. Questo incremento di 44 unità ha trasformato il energetico regionale, portando la presenza di queste organizzazioni a raggiungere quota 104 se si considerano anche le sei realtà con sede legale fuori regione ma operative sul territorio. Tra le tante sfaccettature di questo movimento, che va da Bondeno fino al Delta, emergono progetti capaci di unire l'imprenditoria agricola alla sanità pubblica e alla gestione comunale dell'energia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia pulita in Emilia-Romagna: boom del +73% tra ospedali e parrocchie

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