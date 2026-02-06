Boom degli accessi ai servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia in Emilia-Romagna | sono aumentati del 73,3%

Negli ultimi dieci anni, gli accessi ai servizi di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza in Emilia-Romagna sono cresciuti del 73,3%. Sono stati registrati più di 38.000 appuntamenti in più rispetto a prima. La richiesta di supporto per bambini e ragazzi è aumentata in modo consistente, portando le strutture a fare i conti con un afflusso di pazienti che non si vedeva da tempo.

In Emilia-Romagna gli accessi ai servizi di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza sono aumentati del 73,3% in poco più di dieci anni, passando dai 38.031 assistiti del 2011 ai 66.108 del 2024. Un dato che fotografa con chiarezza la crescita dei bisogni di salute mentale tra bambini e.

