Nell’ambito delle energie rinnovabili in Emilia-Romagna, la Commissione Territorio e Ambiente ha deciso che il progetto di legge riguardante le aree idonee per gli impianti richiede ulteriori aggiustamenti. La questione riguarda le disposizioni sulla localizzazione degli impianti di energia verde e i relativi aspetti legali, con la commissione che ha evidenziato la necessità di perfezionare il testo prima di procedere.

La Commissione Territorio e Ambiente, guidata da Paolo Burani, ha stabilito che il progetto di legge sulle zone idonee per gli impianti necessita di ulteriori modifiche. L’obiettivo è definire dove posizionare fotovoltaico ed eolico in Emilia-Romagna senza compromettere il suolo. Il dibattito in aula si apre con la necessità di trovare un punto d’incontro tra la produzione di energia e la tutela della terra. Luca Sabattini, relatore per il Pd, sottolinea l’importanza di dare certezze sui calcoli delle superfici utilizzabili, rispettando i limiti imposti dalla normativa nazionale. Secondo Sabattini, la strategia regionale deve puntare su un mix energetico diversificato, poiché ogni fonte rinnovabile opera con logiche differenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Energia verde in Emilia-Romagna: tra tutela e rischi legali

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