Ora legale l’Italia avvia l’iter per renderla permanente ma senza l’Ue non può fare una legge

Dopo anni di dibattiti, il Parlamento ha avviato l’iter parlamentare per rendere permanente l’ ora legale. Ma anche se il percorso dovesse concludersi con un accordo tra maggioranza e opposizioni, l’Italia potrebbe fare ben poco senza un intervento della Commissione europea, dove la questione si dibatte da anni ma senza alcun risultato concreto. Avviato l’iter alla Camera. Nelle scorse ore, la X Commissione della Camera dei deputati (Attività Produttive, Commercio e Turismo) ha approvato l’avvio dell’ indagine conoscitiva «sull’impatto dell’ora legale permanente sul territorio nazionale: effetti e ricadute sui settori», presentata lo scorso novembre su impulso di Sima (Società Italiana di Medicina Ambientale), Consumerismo No profit e del deputato Andrea Barabotti (Lega). 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Ora legale, lancette in avanti tra sabato e domenica. Al via l’iter per renderla permanenteConto alla rovescia per l’arrivo dell’ora legale che scatterà tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo .

Via libera della Camera all’iter per l’ora legale permanenteABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia valuta l’introduzione stabile dell’ora legale La Camera dei deputati ha approvato l’avvio dell’iter parlamentare...

Contenuti utili per approfondire Ora legale l'Italia avvia l'iter per...

Temi più discussi: Ora legale: l'Italia valuta di renderla permanente; Ora legale in Italia, ora è conto alla rovescia: pochi giorni e si spostano le lancette; L'ora legale sta per arrivare ed ecco cosa sapere sul cambio, oltre al fatto che saremo un po' sfasati (ma ne guadagneremo in salute); Ora legale, lancette in avanti tra sabato e domenica. Al via l’iter per renderla permanente.

Ora legale 2026, addio al cambio? Lancette avanti tra il 28 e 29 marzo: Potrebbe essere l’ultima volta. Ecco cosa sta decidendo il GovernoIl 29 marzo 2026 torna l'ora legale. Scopri perché l'Italia valuta l'ora legale permanente: risparmio energetico, benefici per la salute e l'iter alla Camera. piudonna.it

Ora legale in Italia, ora è conto alla rovescia: pochi giorni e si spostano le lancetteIL CAMBIO DELL’ORA. Il cambio previsto per l’ultimo weekend del mese, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. ecodibergamo.it

| BYD Atto 2 DM-i La BYD Atto 2 non è più soltanto elettrica: è arrivata anche la versione DM-i, ibrida plug-in — ve l’abbiamo già raccontata, anche con i dati del nostro Centro Prove. Si inserisce in un segmento particolarmente apprezzato in Italia, quello delle facebook

Da tutta Italia i comitati per il No al referendum sulla giustizia, assieme ai partiti di opposizione, denunciano gravi irregolarità: in molti casi, alcuni rappresentanti di lista di Fratelli d’Italia si sarebbero presentati ai seggi con cartelli o distintivi con una chiara indic x.com