Al Bif&st – Bari International Film Festival, le attrici Luisa Ranieri e Isabella Ferrari si sono presentate con uno stile semplice, evitando look appariscenti, ma attirando comunque l’attenzione grazie alla loro presenza. Entrambe sono sfilate sul red carpet con un abbigliamento minimal, scegliendo uno stile sobrio e raffinato. La loro apparizione ha suscitato commenti tra il pubblico e i media presenti alla manifestazione.

Al Bif&st – Bari International Film Festival, Luisa Ranieri e Isabella Ferrari arrivano così: senza eccessi ma con una presenza assordante. Due attrici italiane che non hanno bisogno di dimostrare nulla, se non – ancora una volta – quanto la bellezza possa essere plurale. Due donne, due storie, due modi di abitare l’eleganza. E una cosa in comune: quella capacità rara di far sembrare tutto naturale. Luisa Ranieri, il minimal che si traduce in eleganza pura. Luisa Ranieri entra in scena con un look che non chiede attenzione, ma la ottiene comunque. Un completo nero che gioca tutto su proporzioni e materia: camicia fluida, con una linea morbida che scivola sul corpo senza costringerlo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Luisa Ranieri e Isabella Ferrari al Bif&st: minimal contro mannish

Articoli correlati

Bif&st a Bari: 12 film, Iran e Zalone al Bif&stLa città di Bari si prepara ad accogliere dal 21 al 28 marzo la XVII edizione del Bif&st, un evento che trasforma il capoluogo pugliese in una...

Leggi anche: Bif&st e FuoriBif&st, 12 eventi della settimana al Teatro AncheCinema di Bari

Una raccolta di contenuti su Luisa Ranieri

Temi più discussi: Bifest, attesi Pupi Avati, Luisa Ranieri, Massimo Ghini, Isabella Ferrari e Lina Sastri; Il Bif&st accende i riflettori su Bari: grande successo per la cerimonia d'apertura; BIF&ST 2026 al via: da Paola Cortellesi a Checco Zalone, tanti gli ospiti attesi a Bari; Bif&st a Bari, al Petruzzelli il regista Pupi Avati, Anna Ferzetti e Wes Studi.

Luisa Ranieri e Isabella Ferrari al Bif&st: minimal contro mannishLuisa Ranieri e Isabella Ferrari al Bif&st portano in scena due idee di eleganza opposte ma ugualmente magnetiche: minimal e mannish si incontrano tra cinema e stile ... dilei.it

Calendario Pirelli 2026, da Eva Herzigova a Luisa Ranieri: «A 52 anni è un gioco. Mio marito Zingaretti è il primo fan». Le foto del backstageEva Herzigova indossa un accappatoio bianco che la veste come fosse una stola di visone o almeno questa è l'impressione che dà a chiunque, mentre attraversa, maestosa e scalza, il capannone nella ... ilgazzettino.it

L’annuncio della nuova stagione di Lolita è arrivato ieri: ce la vedreste Serena Brancale nella fiction Noi lo abbiamo chiesto direttamente a Luisa Ranieri - facebook.com facebook

Luisa Ranieri al Bif&st 2026: Lolita Lobosco torna nella sua Bari VIDEO - News x.com