Emergenza sicurezza a Cerenova e Campo di Mare | la richiesta di maggiori controlli

Negli ultimi mesi, le zone di Cerenova e Campo di Mare hanno registrato un aumento di episodi di vandalismo e degrado. La richiesta di un incremento dei controlli da parte delle autorità locali è diventata una priorità per i residenti, che chiedono interventi più incisivi per garantire la sicurezza nelle aree interessate. La situazione ha suscitato preoccupazione tra la popolazione e ha portato a confronti tra cittadini e forze dell’ordine.

Cerveteri, 24 aprile 2026 – Negli ultimi mesi, le località di Cerenova e Campo di Mare, già colpite da un aumento della criminalità, hanno visto una escalation preoccupante negli episodi di vandalismo e degrado. In particolare, il recente atto vandalico al Parco Vannini ha sollevato un forte allarme tra i residenti e ha evidenziato la necessità di interventi più incisivi da parte delle autorità locali. Questo clima di insicurezza ha portato il Consiglio Cittadino di Cerenova e Campo di Mare a richiedere un incremento dei controlli da parte delle forze dell’ordine. Il Parco Vannini, uno dei luoghi di ritrovo più amati dai cittadini, è stato teatro di atti di vandalismo che hanno danneggiato le strutture destinate alla fruizione pubblica.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Cerenova, carabiniera investita durante un posto di blocco a Campo di Mare Leggi anche: Emergenza bullismo sul territorio, chiesti maggiori controlli Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Piazza Prima Rosa: il cantiere infinito che soffoca il cuore di Campo di Mare. Emergenza sicurezza a Cerenova e Campo di Mare: la richiesta di maggiori controlliA questo preoccupante scenario si aggiunge un nuovo episodio avvenuto alla stazione Marina di Cerveteri, dove, una pendolare ha denunciato un episodio di furto ai danni della sua auto parcheggiata, ... ilfaroonline.it Cerveteri – Cantieri Pnrr nel caos a Campo di Mare, Gubetti ammette: «Gravissimi ritardi». Cresce la rabbia dei cittadini«Ci sono dei ritardi, gravissimi ritardi: sono sotto gli occhi di tutti», ha dichiarato la prima cittadina CERVETERI – Ritardi «gravissimi», cantieri anc ... etrurianews.it