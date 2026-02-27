Emergenza bullismo sul territorio chiesti maggiori controlli

Aumentano le preoccupazioni per il bullismo in alcune zone della città. Le autorità stanno intensificando i controlli nelle aree più colpite, tra Sant’Agostino di Albignasego e Padova, dopo aver registrato diversi episodi che coinvolgono adolescenti. La situazione ha portato a un incremento delle verifiche sul territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e prevenire ulteriori comportamenti problematici.

