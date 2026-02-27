Emergenza bullismo sul territorio chiesti maggiori controlli
Aumentano le preoccupazioni per il bullismo in alcune zone della città. Le autorità stanno intensificando i controlli nelle aree più colpite, tra Sant’Agostino di Albignasego e Padova, dopo aver registrato diversi episodi che coinvolgono adolescenti. La situazione ha portato a un incremento delle verifiche sul territorio, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e prevenire ulteriori comportamenti problematici.
Devianze giovanili, le istituzioni corrono ai ripari. Maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine nell’area compresa tra Sant’Agostino di Albignasego e Padova, a seguito di tre distinti episodi di bullismo che hanno coinvolto alcuni adolescenti. È l’istanza, cui stanno dando corso i. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
