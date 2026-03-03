Cerenova carabiniera investita durante un posto di blocco a Campo di Mare

Nella serata di lunedì 2 marzo 2026, a Campo di Mare, una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita durante un posto di blocco in viale Benedetto Marini. L'incidente si è verificato mentre l'agente era impegnata nelle verifiche di routine, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle conseguenze dell'incidente.

La militare è stata elitrasportata al Gemelli. Al vaglio la posizione della conducente 22enne Cerveteri, 3 marzi 2026 – Paura nella serata di lunedì 2 marzo 2026 a Campo di Mare, dove una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita durante un posto di controllo in viale Benedetto Marini. L’impatto, secondo quanto ricostruito, l’avrebbe fatta sbalzare sull’asfalto per diversi metri. La militare, carabiniere scelto, è stata soccorsa e trasferita in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni non sarebbero gravi: non è in pericolo di vita. Alla guida della Fiat Panda che ha travolto la carabiniera c’era una 22enne italiana, la cui posizione è ora al vaglio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

