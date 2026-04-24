Emergenza idrica a San Ferdinando un confronto tra Comune e Sorical per superare le criticità

A San Ferdinando si sono tenuti un incontro tra il Comune e la società che gestisce l’acqua per discutere delle recenti rotture sulla condotta Petrace, che hanno provocato interruzioni nel servizio idrico nelle ultime ore. La discussione si è concentrata sulle criticità emerse e sugli interventi necessari per risolvere la situazione. La problematica ha causato disagi ai residenti e ha richiesto interventi tempestivi da parte delle autorità competenti.

Disagi idrici e interventi urgenti al centro del confronto tra l’amministrazione comunale e Sorical, dopo le recenti rotture della condotta Petrace che hanno causato interruzioni del servizio nelle ultime ore. Nel corso della giornata, il sindaco Luca Gaetano si è interfacciato con il direttore.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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