Calabria punta su Sorical | modello idrico unico per sbloccare fondi PNRR e superare criticità strutturali
La Calabria punta tutto su Sorical per rilanciare il servizio idrico. Il Direttore Generale, Giovanni Paolo Marati, annuncia un progetto ambizioso: creare un modello di gestione unico nel Sud Italia. L’obiettivo è superare le vecchie criticità strutturali e sbloccare i fondi del PNRR. Marati spiega che non si tratta di una scelta ideologica, ma di rispettare le norme europee e di garantire una gestione sostenibile delle risorse.
Il Direttore Generale di Sorical, Giovanni Paolo Marati, ha delineato un ambizioso progetto: la costruzione di un modello di gestione del servizio idrico pubblico unico nel Mezzogiorno d’Italia, un’operazione resa necessaria, a suo dire, non da una scelta ideologica ma da stringenti normative europee e dalla necessità di garantire la sostenibilità economica e l’accesso ai fondi pubblici. L’affermazione è giunta al termine di un incontro tenutosi a Montepaone, in Calabria, che ha visto esperti confrontarsi sulle sfide e le opportunità legate all’in house providing nel settore idrico regionale. Un modello, quello di Sorical, che si presenta come un unicum nel panorama italiano, a eccezione dell’Acquedotto Pugliese e della realtà sarda, e che mira a superare le criticità di un territorio complesso come la Calabria, storicamente caratterizzato da infrastrutture obsolete e difficoltà gestionali.🔗 Leggi su Ameve.eu
