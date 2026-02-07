Calabria punta su Sorical | modello idrico unico per sbloccare fondi PNRR e superare criticità strutturali

La Calabria punta tutto su Sorical per rilanciare il servizio idrico. Il Direttore Generale, Giovanni Paolo Marati, annuncia un progetto ambizioso: creare un modello di gestione unico nel Sud Italia. L’obiettivo è superare le vecchie criticità strutturali e sbloccare i fondi del PNRR. Marati spiega che non si tratta di una scelta ideologica, ma di rispettare le norme europee e di garantire una gestione sostenibile delle risorse.

Il Direttore Generale di Sorical, Giovanni Paolo Marati, ha delineato un ambizioso progetto: la costruzione di un modello di gestione del servizio idrico pubblico unico nel Mezzogiorno d’Italia, un’operazione resa necessaria, a suo dire, non da una scelta ideologica ma da stringenti normative europee e dalla necessità di garantire la sostenibilità economica e l’accesso ai fondi pubblici. L’affermazione è giunta al termine di un incontro tenutosi a Montepaone, in Calabria, che ha visto esperti confrontarsi sulle sfide e le opportunità legate all’in house providing nel settore idrico regionale. Un modello, quello di Sorical, che si presenta come un unicum nel panorama italiano, a eccezione dell’Acquedotto Pugliese e della realtà sarda, e che mira a superare le criticità di un territorio complesso come la Calabria, storicamente caratterizzato da infrastrutture obsolete e difficoltà gestionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il modello Puglia per il PNRR ha incontrato diverse criticità, mettendo a rischio molti progetti e fondi destinati allo sviluppo regionale.

De Biase denuncia ritardi nell’uso dei fondi Pnrr destinati alla Calabria.

Il DG Marati: «Sorical sta costruendo un modello pubblico unico nel Mezzogiorno»Il direttore generale spiega perché l’in house providing non è una scelta ideologica, ma una necessità imposta da norme europee, sostenibilità economica e accesso ai fondi pubblici ... corrieredellacalabria.it

Reggio Calabria senz’acqua per otto ore: sabato 7 febbraio possibili rubinetti a secco per blackout elettricoSORICAL informa i cittadini di Reggio Calabria che a causa di una interruzione programmata di energia elettrica da parte di e-distribuzione, sabato 7 febbraio 2026, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, po ... strettoweb.com

