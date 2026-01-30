Crisi idrica il Comune di Paduli annuncia interventi concreti per superare l’emergenza

In risposta alla grave crisi idrica, il Comune di Paduli annuncia interventi immediati. L’amministrazione ha deciso di mettere in atto alcune misure pratiche per affrontare l’emergenza e garantire l’acqua ai cittadini. Le azioni riguardano interventi sul territorio e controlli più stringenti, per cercare di alleviare la situazione il prima possibile.

Tempo di lettura: 2 minuti Paduli – In piena crisi idrica, come già preannunciato nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale di Paduli ha messo in campo una serie di iniziative concrete finalizzate al miglioramento della situazione e alla tutela dei sacrosanti diritti dei cittadini. Innanzitutto la garanzia dall’Alto Calore che saranno evitate chiusure notturne, e l’ottenimento di una maggiore portata d’acqua, risultato di fondamentale importanza che consentirà, dopo oltre dieci anni, di evitare che al calar del buio non manchi una risorsa primaria. Parallelamente, la prossima settimana è previsto un incontro presso l’EIC con il coordinatore provinciale Pompilio Forgione e i sindaci dei Comuni di Buonalbergo e Sant’Arcangelo Trimonte, finalizzato alla completa riqualificazione di un pozzo che dovrà garantire in maniera esaustiva la fornitura idrica alle contrade alte del paese, in particolare Piana Ferrara, San Giuseppe e Pianella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

