Energia idroelettrica | il piano per salvare l’Alta Val Vomano

Due figure di spicco hanno illustrato un piano volto a contrastare il calo di popolazione nelle aree dell’Alta Val Vomano e della Valle Siciliana. La proposta prevede un nuovo modello di collaborazione tra le autorità locali e la gestione delle risorse idriche, affidata alla società energetica nazionale. L’obiettivo è favorire uno sviluppo più stabile, puntando sull’utilizzo dell’energia idroelettrica come risorsa strategica.

Domenico Bucciarelli e Franco De Angelis hanno presentato una proposta strategica per arrestare il declino demografico nell’Alta Val Vomano e nella Valle Siciliana, puntando su un nuovo equilibrio economico tra le amministrazioni locali e la gestione delle risorse idriche da parte di Enel spa. L’iniziativa mira a trasformare i proventi derivanti dalla produzione idroelettrica in un motore di sviluppo per contrastare la desertificazione sociale e la carenza di servizi nei territori montani del comprensorio teramano. Un elemento centrale che emerge dal piano proposto dai due esponenti dei comitati di quartiere riguarda il legame profondo tra l’economia montana e la produzione di energia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Energia idroelettrica: il piano per salvare l’Alta Val Vomano Energia e Cina, il piano made in Italy per salvare le impreseAl Mimit prima il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, poi il vicepresidente della Commissione europea hanno tracciato la rotta per blindare... La relazione di Casasco sull'energia idroelettrica in ItaliaLa produzione idroelettrica vale il 30% della produzione nazionale di energia rinnovabile e l’Italia oggi è il terzo Paese europeo per potenza...