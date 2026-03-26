in arrivo centinaia di nuove droghe sintetiche una minaccia neurologica per i giovani

Nelle ultime settimane sono state segnalate centinaia di nuove sostanze stupefacenti di origine sintetica, che stanno circolando tra i giovani. Questi composti, spesso non ancora regolamentati, rappresentano un rischio diretto per la salute neurologica degli utilizzatori. Le autorità stanno monitorando attentamente l’espansione di queste droghe, che si diffondono in modo rapido e spesso inosservato.

"Le nuove droghe sintetiche non sono solo un problema sociale o legale: sono una minaccia neurologica concreta. Ignorare il fenomeno significa rischiare di perdere una generazione, in termini di salute". Lo dice il portorecanatese Zef Mulaj, scrittore italo-albanese e consulente di tossicologia forense, che a breve pubblicherà il suo studio di oltre 500 pagine sugli effetti delle droghe sintetiche, dal titolo "La firma molecolare delle droghe". Mulaj, quanto è preoccupante oggi l’uso delle nuove sostanze psicoattive tra i giovani? "Molto. Secondo l’European Drug Report 2025 sono state identificate oltre mille nuove sostanze psicoattive in Europa, una media di 40–50 nuove molecole ogni anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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