Emergenza affitti | a Verciano il dibattito per bloccare i prezzi

A Verciano si è svolto un incontro alla Casa del Popolo organizzato da Freeze the Rent, un gruppo che si occupa di crisi affitti. Durante l'appuntamento, sono stati presentati progetti per bloccare i prezzi degli affitti e contrastare la speculazione immobiliare. Due rappresentanti del gruppo, Paolo Bertolozzi e Giulia Contini, hanno illustrato le proposte per fermare l'aumento dei canoni abitativi. L'evento ha coinvolto residenti e attivisti della zona.

? Cosa sapere Verciano, 28 aprile: incontro Freeze the Rent alla Casa del Popolo su crisi affitti.. Paolo Bertolozzi e Giulia Contini propongono il blocco dei canoni contro la speculazione immobiliare.. Martedì 28 aprile alle ore 18, la Casa del Popolo di Verciano in via dei Paoli 22 ospiterà l’incontro Freeze the Rent per affrontare il tema dell’emergenza abitativa e della crisi degli affitti. L’iniziativa è organizzata dal Circolo di Lucca del Partito della Rifondazione Comunista insieme alla Federazione di Lucca dei Giovani Comunistie. Il fulcro della serata sarà la presentazione del numero 28 di Jacobin Italia, intitolato Casa a prima vista, che esplora i legami tra il capitalismo immobiliare e le tensioni sociali derivanti dalla difficoltà di trovare un tetto sopra la testa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza affitti: a Verciano il dibattito per bloccare i prezzi Notizie correlate Freno ai BnB, sconti sulle tasse e prezzi calmierati: le proposte del Pd per l'emergenza affitti“Negli ultimi anni il costo delle locazioni a Caserta ha registrato un aumento significativo - si apprende da una nota - Tra il 2017 e il 2024 il... Affitti brevi in Emilia-Romagna, perché il Governo vuole bloccare la legge regionaleSugli affitti brevi è scontro aperto fra il Governo Meloni e la Regione Emilia-Romagna, guidata da un'amministrazione di centro-sinistra.