Affitti brevi in Emilia-Romagna perché il Governo vuole bloccare la legge regionale

Il Governo Meloni ha deciso di bloccare la nuova legge regionale sugli affitti brevi in Emilia-Romagna, provocando una forte reazione da parte della Regione. La causa è la volontà di regolamentare meglio il settore, che ha portato a un aumento dei soggiorni temporanei nelle città come Bologna e Rimini. La normativa regionale, approvata di recente, prevede restrizioni più severe per gli host. La disputa tra le due istituzioni si intensifica, mentre gli operatori del settore attendono chiarimenti. La discussione continua senza una soluzione immediata in vista.

Sugli affitti brevi è scontro aperto fra il Governo Meloni e la Regione Emilia-Romagna, guidata da un’amministrazione di centro-sinistra. L’Emilia-Romagna, con legge regionale, ha approvato un provvedimento che introduce una destinazione d’uso urbanistica specifica denominata “ locazione breve “. A doversi adeguare sarà chi affitta immobili stabilmente per l’ospitalità turistica. Affitti brevi, Governo contro Emilia-Romagna. Il Consiglio dei Ministri ha impugnato il provvedimento che risale a dicembre e ha innescato un contenzioso che riguarda di fatto una serie di temi: concorrenza, libertà di impresa, proprietà privata e riparto di competenze tra Stato e Regioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

