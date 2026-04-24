A bordo della nave Costa Toscana sono stati isolati alcuni passeggeri che presentano sintomi di gastroenterite. La situazione ha portato all’adozione di misure di sicurezza per contenere il problema. Al momento non sono state segnalate altre complicazioni e le autorità sono intervenute per gestire la situazione. La nave prosegue la sua rotta senza ulteriori interruzioni.

? Cosa sapere Diversi passeggeri della Costa Toscana manifestano sintomi di gastroenterite a bordo della nave.. Costa Crociere isola i malati e potenzia i protocolli di igiene per bloccare il contagio.. Diversi passeggeri della nave Costa Toscana hanno manifestato sintomi di gastroenterite, costringendo la compagnia a implementare immediatamente protocolli di isolamento e igiene per bloccare il contagio tra gli ospiti. Quella che doveva essere una vacanza tra il relax del mare aperto e la bellezza dei viaggi si è trasformata in un momento di disagio per alcuni viaggiatori. La situazione ha colpito diversi individui a bordo della grande nave, portando la società di navigazione a comunicare ufficialmente l’insorgenza di disturbi gastrointestinali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza a bordo della Costa Toscana: isolati i passeggeri malati

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