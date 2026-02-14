Enna emergenza idrica senza tregua | anziani e malati isolati blackout al campo pozzi Bannate aggrava la crisi

A Enna, la grave carenza d’acqua ha lasciato senza approvvigionamento molte zone della città, colpendo in particolare anziani e persone malate. Il blackout al campo pozzi di Bannate peggiora la situazione, rendendo ancora più difficile l’accesso all’acqua potabile. Molti quartieri sono rimasti senza acqua per ore, creando disagi e preoccupazioni tra i residenti più fragili.

Enna a secco: anziani e malati in difficoltà, l’emergenza idrica riapre il dibattito sulla gestione delle risorse. Enna è nuovamente alle prese con una grave crisi idrica che ha lasciato numerosi residenti senza acqua, soprattutto nelle zone più alte della città. Un blackout elettrico al campo pozzi Bannate ha innescato il disservizio, aggravando una situazione già tesa e riportando alla memoria la drammatica emergenza del 2024. Tra i più colpiti, anziani e malati che lanciano accorati appelli per un intervento immediato. Un blackout improvviso e una città a secco. La giornata di ieri, 13 febbraio 2026, è iniziata con disagi significativi per molti ennesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

