Le associazioni che gestiscono il servizio di emergenza 118 a Oristano hanno segnalato un possibile collasso del sistema di soccorso in Sardegna. La questione riguarda la capacità di rispondere alle richieste di intervento, con preoccupazioni circa la sostenibilità delle risorse disponibili. La denuncia arriva in un momento in cui l’attenzione pubblica si concentra sulla tenuta dei servizi di emergenza nell’isola.

? Cosa sapere Le associazioni del 118 a Oristano denunciano il rischio di collasso del soccorso sardo.. I volontari chiedono alla Regione Sardegna un tavolo tecnico per revisionare le convenzioni.. A Oristano, le associazioni del 118 hanno lanciato un grido d’allarme durante l’assemblea regionale per denunciare il rischio concreto di un collasso del sistema di emergenza-urgenza in Sardegna. Il bilancio emerso dal vertice dei volontari descrive un quadro di estrema fragilità: i carichi di lavoro sono in costante aumento, i fondi stanziati non coprono i costi reali e la carenza di nuovi componenti mette a rischio la tenuta del servizio. A questo si aggiunge una pressione burocratica sempre più pesante, che espone i presidenti delle organizzazioni a responsabilità dirette e complesse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza 118 in Sardegna: il rischio collasso del soccorso

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