Sardegna pronto soccorso a rischio collasso | medici in affitto

In Sardegna, i pronto soccorso di Ghilarza, Bosa e Oristano si trovano in grave difficoltà, con segnali di possibile sovraccarico già a partire da domenica. La situazione appare critica e richiede interventi immediati per evitare il collasso dei servizi di emergenza. Le strutture sono sotto pressione a causa di risorse insufficienti e carenze di personale.

In Sardegna si sta consumando una crisi sanitaria senza precedenti, che potrebbe portare al collasso dei pronto soccorso di Ghilarza, Bosa e Oristano a partire da domenica. La scadenza dei contratti con i medici in affitto, senza soluzioni alternative pronte, ha acceso un allarme lanciato dal delegato alla sanità della Provincia di Oristano, Domenico Gallus. Rischiamo il collasso, ha dichiarato, annunciando anche un intervento al prefetto per evitare il peggio. La situazione è critica: senza questi medici, i codici minori non avranno assistenza, riversando pressione sugli altri ospedali già sotto stress. La polemica politica si è accesa sui costi, ma i numeri dell’Ares smontano le critiche: un medico in affitto costa tra 78 e 82 euro l’ora, meno di uno in prestazione aggiuntiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu Stop ai medici in affitto anche in Sardegna: a rischio i Pronto Soccorso della provincia di OristanoA fine febbraio scade l’appalto che ha consentito a diverse strutture sanitarie della Sardegna di coprire i turni nei Pronto Soccorso e nei Punti di... Sanità, Pronto Soccorso in Campania al collassoNelle ultime settimane, a Napoli e provincia, non è stato disponibile alcun posto letto di rianimazione per giorni, mentre al Santobono si registrano... Temi più discussi: Sardegna: in campo oltre 25 milioni per sostenere i pronto soccorso; Sardegna, 25 milioni per medici e infermieri dei Pronto soccorso; Sanità, inaugurati al Brotzu il nuovo OBI del Pronto soccorso e il servizio di Aferesi. Todde: Investiamo per ampliare le cure innovative a sempre più giovani sardi. Marcias: Miglioriamo l’assistenza nell’emergenza-urgenza; Oltre 25 milioni per i pronto soccorso, indennità per medici ed operatori. Sardegna: in campo oltre 25 milioni per sostenere i pronto soccorsoVia libera all’indennità per medici ed operatori dell’emergenza-urgenza. La presidente Todde: Risposta concreta a un settore in forte difficoltà ... ilsole24ore.com Pronto soccorso in Sardegna, finisce l’era dei medici gettonisti. Todde: Servono soluzioni strutturaliPronto soccorso in Sardegna, finisce l'era dei medici gettonisti. Todde: Servono soluzioni strutturali - Politica - sardiniapost ... sardiniapost.it NUORO – Tutto pronto per accogliere la carovana del “Giro della Sardegna” con un piano di viabilità straordinario che interesserà il centro urbano e le principali vie d’accesso nel weekend tra il 28 febbraio e il 1° marzo 2026. - Non fermarti al titolo - clicca e le - facebook.com facebook Ciclismo: tutto pronto per il ritorno del Giro di Sardegna. Partenza il 25 da Castelsardo, in gara 23 squadre #ANSA x.com