Emanuele Filiberto divorzia da Clotilde Courau felice con Adriana Abascal | un anno fa le foto da Torino con la fidanzata

Emanuele Filiberto sta attraversando la fase finale del divorzio da Clotilde Courau, conclusione di un matrimonio durato oltre vent'anni. Circa un anno fa, sono state pubblicate foto che lo ritraggono con la sua attuale fidanzata, Adriana Abascal, a Torino. La separazione tra l’erede al trono e la sua consorte si sta concretizzando in modo ufficiale, dopo un lungo percorso legale.

Emanuele Filiberto sta per divorziare dalla moglie Clotilde Courau dopo più di vent'anni di matrimonio. A "Oggi" il figlio di Vittorio Emanuele e Marina Doria ha annunciato di aver avviato la procedura di divorzio. Il 12 aprile era stato nuovamente avvistato insieme all'imprenditrice messicana.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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