Una studentessa di 15 anni, proveniente da Biella, è stata trasferita dal centro medico di Zurigo a Torino dopo aver superato le fasi critiche del suo ricovero. La famiglia commenta con sollievo, sottolineando la tranquillità raggiunta dalla giovane. La situazione ha tenuto banco nelle ultime ore, mentre i medici confermano il miglioramento delle condizioni generali.

Oggi il trasferimento al centro Grandi ustioni del Cto di Torino per la ragazza che è stata dichiarata ufficialmente fuori pericolo dai medici dell'ospedale di Zurigo. Qui era stata ricoverata dalla notte di Capodanno, quella della strage a Le Constellation che ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di 115. Elsa era fra le più gravi dei feriti italiani con ustioni su oltre il 60% del corpo. Nei due mesi di ricovero è stata operata più volte a partire dall'intervento all'intestino del giorno dell'Epifania durato circa 12 ore. Era stata svegliata dal coma indotto il 22 gennaio. «È stato un momento emozionante, come quando è nata» aveva detto al Corriere della Sera il padre. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, Elsa Rubino è fuori pericolo ed è a Torino. Il papà: «Siamo felici»

Leggi anche: Crans-Montana, Elsa è fuori pericolo e torna a casa. Parla papà Lorenzo: “Finalmente siamo felici”

Crans-Montana, Elsa Rubino si è svegliata. Il papà: “Ci ha riconosciuto”Il buio della tragedia di Crans-Montana inizia a essere squarciato da piccoli, ma significativi, segnali di luce.

Discussioni sull' argomento Ferita nel rogo di Crans Montana. Elsa trasferita da Zurigo al Cto; Crans-Montana, arrestato il titolare de Le Constellation Jacques Moretti.

Elsa Rubino, trasferita a Torino la 15enne gravemente ustionata a Crans: «Scesa dall'elicottero sorridente, ora è con la mamma»E’ arrivata poco fa al Cto di Torino Elsa Rubino, la quindicenne biellese rimasta gravemente ustionata nell’incendio che si è sviluppata la notte di Capodanno a Crans ... leggo.it

Elsa Rubino è fuori pericolo, trasferita a Torino la quindicenne ustionata nel rogo di Crans-MontanaElsa Rubino, 15 anni, ferita nel rogo di Crans-Montana, sarà trasferita a Torino: i medici la dichiarano fuori pericolo. quotidianopiemontese.it

Elsa Rubino, la studentessa di Biella rimasta ferita nel rogo di Crans Montana, è fuori pericolo e verrà trasferita giovedì 26 febbraio al Cto di Torino. L’ospedale di Zurigo, infatti, visti i miglioramenti della ragazza, l’ha dichiarata “trasportabile”. «Siamo felicissimi - facebook.com facebook

Nel momento dedicato alle vittime di Crans Montana, il Festival ha cambiato passo e tono: Lauro non ha cercato effetto ma empatia, restituendo alla musica una funzione civile e un ruolo simbolico che va oltre lo spettacolo @c_pradelli #Milano #Sanremo x.com