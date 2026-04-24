Elly Schlein | no al gas russo rafforzerebbe Putin; l' ennesimo trionfo della propaganda che nega l' interesse nazionale
Elly Schlein ha affermato che il divieto di gas russo potrebbe rafforzare Putin, definendo queste dichiarazioni come inqualificabili. La politica italiana ha assistito a diverse reazioni e critiche alle sue affermazioni, che sono state giudicate come un'interpretazione controversa delle questioni energetiche. La discussione si inserisce nel più ampio dibattito sulla strategia energetica e sulla posizione del paese rispetto alle fonti di approvvigionamento.
Elly Schlein, vestale della sinistra fucsia dell'arcobaleno, politicamente nemica di Marx, di Gramsci e delle classi lavoratrici, ha recentemente dichiarato che il gas russo non serve all'Italia, perché aiuterebbe a rafforzare Putin: l'Italia dovrebbe a suo giudizio fare come la Spagna, puntando sull'energia pulita. Si tratta di dichiarazioni dadaiste, distanti sideralmente dal principio di realtà e viziate da una propaganda ideologica all'ennesima potenza. Pur di compiacere le irragionevoli ragioni della guerra del guitto di Kiev, si nega l'evidenza dei fatti e ci si inventa una realtà parallela, nella quale ci si rifugia fingendo che essa soltanto sia la realtà reale.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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