Elly Schlein ha affermato che il divieto di gas russo potrebbe rafforzare Putin, definendo queste dichiarazioni come inqualificabili. La politica italiana ha assistito a diverse reazioni e critiche alle sue affermazioni, che sono state giudicate come un'interpretazione controversa delle questioni energetiche. La discussione si inserisce nel più ampio dibattito sulla strategia energetica e sulla posizione del paese rispetto alle fonti di approvvigionamento.

Elly Schlein, vestale della sinistra fucsia dell'arcobaleno, politicamente nemica di Marx, di Gramsci e delle classi lavoratrici, ha recentemente dichiarato che il gas russo non serve all'Italia, perché aiuterebbe a rafforzare Putin: l'Italia dovrebbe a suo giudizio fare come la Spagna, puntando sull'energia pulita. Si tratta di dichiarazioni dadaiste, distanti sideralmente dal principio di realtà e viziate da una propaganda ideologica all'ennesima potenza. Pur di compiacere le irragionevoli ragioni della guerra del guitto di Kiev, si nega l'evidenza dei fatti e ci si inventa una realtà parallela, nella quale ci si rifugia fingendo che essa soltanto sia la realtà reale.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Elly Schlein: no al gas russo, rafforzerebbe Putin; l'ennesimo trionfo della propaganda che nega l'interesse nazionale

Notizie correlate

Il gruppo di Vannacci insiste: «Contro il caro energia compriamo il gas russo, è l’interesse nazionale» – VideoPoco prima dell’inizio del dibattito alla Camera sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio...

Schlein: nessuna apertura al ritorno del gas russoABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione del Partito Democratico La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha ribadito con fermezza che non...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Schlein difende la premier: No ad attacchi da altri paesi; Elly Schlein e i dubbi sulla tenuta del governo Meloni, come si muove la segretaria del Pd; Schlein a Meloni: No nostri militari a Hormuz prima della pace. E segua Sanchez sulle rinnovabili; Elly Schlein. No al gas russo, così rafforziamo Putin e la sua invasione criminale dell'Ucraina.

Elly Schlein. No al gas russo, così rafforziamo Putin e la sua invasione criminale dell'UcrainaLa segretaria Pd sulla Stampa: Dobbiamo assolutamente accelerare sull'energia pulita, possiamo farlo in tempi brevi. Sul campo largo ... huffingtonpost.it

Schlein: no al gas russo, l’Italia acceleri sulle rinnovabiliDopo il vertice di Barcellona, Schlein rilancia su pace, energia e unità delle opposizioni. A La Stampa: Accelerare sull'energia pulita ... energiaoltre.it

Ieri Elly Schlein dichiara: “I centri migranti in Albania violano le leggi europee”. Oggi l’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue: “I centri migranti in Albania sono compatibili con le leggi europee”. Brutto colpo per i pro immigrazione in Italia. x.com

Elly Schlein. . Decreto sicurezza, la mia dichiarazione di voto alla Camera - facebook.com facebook