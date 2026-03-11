Il gruppo di Vannacci insiste | Contro il caro energia compriamo il gas russo è l’interesse nazionale – Video

Il gruppo di Vannacci ha dichiarato che, di fronte al caro energia, si continuerà ad acquistare gas russo ritenendo questa la scelta più conveniente per l’interesse nazionale. La dichiarazione è arrivata poco prima che si svolgesse il dibattito alla Camera sulle comunicazioni della presidente del Consiglio. La posizione è stata espressa attraverso un video diffuso dai sostenitori del gruppo.

Poco prima dell’inizio del dibattito alla Camera sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo e alla luce della crisi in Iran, ecco i “vannacciani” spiegare in un punto stampa a Montecitorio la loro posizione di “bastian contrari” dell’Aula. La linea è netta: niente sostegno alla risoluzione della maggioranza e “No” ai nuovi sostegni a Kiev. Il voto contrario. «Noi voteremo contro la risoluzione di maggioranza perché di fronte ai problemi degli italiani, al caro vita, al caro benzina, al caro bollette, il governo italiano non prende alcuna decisione nel consiglio dei ministri di qualche ora fa e in più rilancia un sostegno economico ancora una volta, per la quattordicesima volta, di soldi degli italiani che prendono la direzione degli uffici di Zelensky. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Vannacci entrato nel gruppo europeo Esn, gruppo sovranista di AfD, il generale: “Difenderemo sovranità nazionale contro federalismo Ue”“Io al momento non faccio parte di nessuna coalizione, il mio partito non fa parte di nessuna coalizione. "Fare fronte comune contro il caro energia"La necessità di preservare la competitività della ceramica europea, messa a rischio dai crescenti costi energetici, dalla concorrenza dei Paesi... Approfondimenti e contenuti su Il gruppo di Vannacci insiste Contro il... Temi più discussi: Corona annuncia un partito: Vannacci mi voleva. E arriva la risposta; Vannacci, effetto Sanremo: scoppia la Lega nella Città dei fiori e Futuro nazionale entra in Comune; Il partito di Vannacci sbarca a Pordenone: nasce il comitato di Futuro Nazionale; Approda in città il Gruppo Vannacci. Vannacci esce dal gruppo dei Patrioti in Ue. Ufficializzata l’entrata nei Sovranisti guidati da AfDLe ripercussioni dello scisma vannacciano arrivano anche a Bruxelles. Con una conferenza stampa, il leader del nuovo partito Futuro Nazionale ha annunciato la propria fuoriuscita dal gruppo europeo de ... ilfattoquotidiano.it Lo strappo dell’associazione parà: campagna per Vannacci con il presidente leghistaL’invito parte così, Folgore fratelli. Il 18 marzo arriva Roberto Vannacci a Milano dall’associazione paracadutisti d’Italia, che lo chiama con tutti gli onori per presentare i suoi libri, ma eviden ... repubblica.it Ucraina, Vannacci: "No Futuro Nazionale a risoluzione centrodestra, incredibile sostegno a Zelensky" x.com Futuro Nazionale chiama a raccolta il popolo di Vannacci: a Trieste la serata di incontro e rilancio - facebook.com facebook