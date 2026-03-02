Meloni | Iran non può avere missili atomici a lungo raggio Porteremo a casa italiani bloccati

La presidente del Consiglio ha dichiarato che l'Iran non può possedere missili atomici a lungo raggio e ha ribadito l'impegno di riportare in Italia i cittadini italiani rimasti bloccati nei paesi del Golfo Persico. Ha aggiunto che l'attuale regime iraniano ha condotto attacchi ingiustificati contro i civili e che si sta lavorando per garantire la sicurezza dei connazionali coinvolti.

"Non possiamo permetterci che l'attuale regime iraniano abbia missili a lungo raggio". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha ribadito l'impegno per riportare in Italia i nostri connazionali bloccati nei paesi del Golfo Persico bersagliati da "attacchi ingiustificati" del regime. 🔗 Leggi su Today.it L’Iran lancia i ‘pezzi pregiati’ dell’arsenale: in campo i missili Kheibar (Khorramshahr-4). Ipersonici a lungo raggio: le caratteristicheRoma, 2 marzo 2026 - Il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica dell'Iran (i pasdaran), rivendicando una nuova ondata di missili contro... Iran, decine di italiani bloccati a Dubai. BigMama: “Sentiamo missili sulla testa”Non solo il ministro della Difesa Guido Crosetto: sono decine gli italiani bloccati a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo degli Emirati... Una selezione di notizie su Meloni. Temi più discussi: Meloni non preavvisata. Colpita base italiana in Kuwait. Attacchi dell’Iran non giustificabili; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Il governo con Usa e Israele: la guerra perché l'Iran non si è fermato; Le reazioni italiane all'attacco sull'Iran. Meloni ai leader del Golfo: Ingiustificabili gli attacchi ai vostri Paesi. Tajani: 500 italiani nel Paese, pronti ad evacuarli. Iran, Schlein attacca Meloni: Amica di Trump ma non è stata avvertita dell'attacco. Il M5s insiste: Crosetto deve dimettersiLa leader Pd: Khamenei era un dittatore sanguinario, ma riteniamo sbagliate le azioni che violano il diritto internazionale. I 5 Stelle si scagliano di nuovo contro il ministro della Difesa, rientra ... today.it Guerra Usa-Iran, Schlein stronca il governo Meloni: Amica di Trump ma non è stata avvertita dell'attaccoElly Schlein accusa il governo Meloni di subalternità agli Usa e chiede chiarimenti sulla gestione del conflitto, mentre il ministro Crosetto resta al centro delle polemiche per il rientro da Dubai. notizie.it Quando c'è da intervenire su Pucci e FantaSanremo non si fa pregare. Quando dovrebbe spiegare al Paese perché il ministro della Difesa si trovava in Qatar sotto i missili, perché gli italiani pagheranno di più gas, benzina e diesel, Meloni scompare dai radar. x.com La pressione fiscale in Italia nel 2025 è stata al 43,1%: il livello più alto dal 2014. Più alta delle previsioni del Governo e in forte aumento rispetto al 2022, quando si è insediato il Governo Meloni. Nel 2025 famiglie e imprese hanno versato oltre 31 miliardi di e - facebook.com facebook