Stefano Belisari, in arte Elio, ripensa a quella vittoria di Elio e le Storie Tese a Sanremo. Ricorda ancora il sorriso del momento e il commento di un carabiniere che gli confermò il successo. Era una notte speciale, che nessuno si aspettava, e ora lui la rivive con un pizzico di incredulità.

Stefano Belisari in arte Elio torna a raccontare di quella volta che le sue Storie Tese vinsero il Festival di Sanremo. In un’intervista al Corriere della Sera il cantante ricorda: « Mi interrogò un carabiniere. E mi chiese cose assurde, se Baudo aveva interferito nella composizione del pezzo. Off the record mi disse che avevamo vinto noi, ma non si poteva dire fino alla chiusura delle indagini. Non mi risulta, all’oggi, che siano mai state chiuse. Oltretutto Giorgia mi confessò, anni dopo, di aver vinto lei.». Eppure «la gente mi incontra: “Ah, quella volta che avete vinto il Festival”. E dire che a noi sarebbe bastato arrivare ultimi».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Sanremo 1988

Elio e le Storie Tese esprimono l'importanza del loro Concertozzo, che definiscono come la loro Woodstock personale, superando perfino Sanremo e un film hard con Rocco Siffredi.

Ultime notizie su Sanremo 1988

Argomenti discussi: Quella volta che Elio e le Storie Tese vinsero Sanremo: Me lo confermò un carabiniere; Elio: Parlo dell'autismo di mio figlio, perché lo Stato è assente. San Siro? Troppa fretta di abbattere. E sul caso Beatrice Venezi sto con l'orchestra; Elio, in carrozzina dalla nascita: Non invidio chi cammina; Alessandra Spranzi e le cose che accadono.

